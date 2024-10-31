Киев начнет готовить предложения для второго саммита мира

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что украинские власти готовят предложения для второго «саммита мира» по урегулированию конфликта на Украине после конференции в Канаде. Об этом сообщает офис президента Украины.

»Украина готовит план <...> из трех пунктов, чтобы представить его на втором «саммите мира» <...> Украина активно сотрудничает со странами глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой», — поделился Никифоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна просит о приглашении в НАТО, а не о вступлении в альянс во время конфликта, но некоторые политики уравнивают это, чтобы сказать Киеву «нет».

Он рассказал, что украинская сторона говорит только о приглашении присоединиться к НАТО, которое обеспечило бы геополитическую ясность для Киева и всей Европы, а также усилило бы ее дипломатические позиции в отношении России, когда наступит время и состоится второй «саммит мира».

Ранее в Финляндии захотели сотрудничать с Россией при одном условии.