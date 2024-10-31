Украина и Венгрия готовят документ по вступлению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт работают над двусторонним документом, который коснется, в том числе, вопросов безопасности и вопроса членства республики в НАТО. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, соглашение позволит «убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, прошлого и будущего». Договор позволит больше не поднимать вопрос венгерских нацменьшинств на Украине, уточнил он. Зеленский заявил, что Киев «очень положительно» смотрит на документ.

Украинский лидер также отметил, что вопросы безопасности станут составной частью соглашения.

«Меньшее, что мы просим у Венгрии, – не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, но не блокировать», – пояснил Зеленский.

23 октября Виктор Орбан заявил, что Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО. Орбан заявил, что «план победы» лидера Украины Владимира Зеленского заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию.

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