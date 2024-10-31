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Лукашенко раскрыл, во что упирается достижение мира на Украине

Лукашенко: достижение мира на Украине упирается в руководство в Киеве

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Dmitri Lovetsky/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достижение мира на Украине упирается в руководство страны, находящееся в Киеве. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Запад понял, что пришло время договариваться по ситуации на Украине, однако, как заявляют союзники Киева, «все упирается в одного человека».

До этого Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ. Лукашенко считает, что завершение конфликта на Украине зависит именно от Зеленского, а не от западных стран.

Лукашенко также подчеркнул, что стратегия президента РФ Владимира Путина «шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед» — возымела действие, поскольку в Донбассе линия фронта смещается на запад. Именно этим белорусский президент объяснил лозунги Зеленского касательно «плана победы».

Ранее в Госдуме рассказали об одном просчете Зеленского.

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