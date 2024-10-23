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Орбан заявил, что Киев и Брюссель хотят затянуть всю Европу в войну с Россией

Орбан: Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией

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Jacob King/Pool Photo/AP

Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Он добавил, что в Будапеште подобного развития событий видеть не хотят. Орбан заявил, что «план победы» лидера Украины Владимира Зеленского заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию.

«За последние 70 лет мы никогда еще не были так близки к новой мировой войне, как сейчас», — добавил он.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Позже сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев «не намекнул» на то, что Соединенные Штаты поддержат ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленского обвинили в попытке шантажировать Запад.

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