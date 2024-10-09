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Зеленский рассказал, когда будет готова его «формула мира»

Зеленский: Киев работает над «формулой мира» с июля, она будет готова в ноябре

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, ее завершить ее составление планируется в ноябре. Его выступление с саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии публикует офис президента на своем YouTube-канале.

«С июля мы работаем над «формулой мира». И в ноябре все уже будет готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны», — сказал Зеленский.

9 октября посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия. По его словам, важнейшей целью предстоящего мероприятия должно стать достижение справедливого мира для Украины. Он отметил, что речь не идет о формате, «в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России».

Дипломат отверг возможность «прямой двусторонней встречи». Он предположил, что она пройдет в формате «в котором также будут участвовать третьи стороны, и переговоры будут вестись через третьих лиц».

Ранее в Госдуме обвинили Украину в попытке усыпить бдительность России.

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