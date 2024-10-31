План Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников по НАТО

Представленный союзникам Украины «план победы» Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел C-Span.

Миллер отметил, что обсуждение положений документа продолжается.

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — заявил Миллер, подчеркнув, что такие мнения выражались в разговорах с ними напрямую.

План, по заявлению президента Украины, должен завершить конфликт на Украине до 2025 года и включает пять пунктов и три секретных дополнения. 30 октября Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальные данные секретной части плана, включающей передачу Украине ракет Tomahawk новейших модификаций.

Ранее Зеленского призвали не рассчитывать на помощь Запада.