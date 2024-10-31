В Германии готовят украинских собак к уличным боям

Бундсвер обучает украинских военных кинологов и собак в центре дрессировки в Битбурге, где, в том числе, готовят животных к условиям городских боев. Об этом пишет Bild.

Таблоид цитирует эксперта Бундесвера по дрессировке, который заявил, что животных готовят к обнаружению мин и взрывчатых веществ, а также несению охранной службы. Кроме того, большое внимание уделяется тренировкам «собак-защитников» для прямых боев в открытой местности и зданиях. Также собак готовят к условиям городских боев, говорится в тексте.

В августе сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в боях в Донбассе поставленных Британией роботов-собак, разработанных компанией Brit Alliance. Как сообщили в компании-разработчике, в Британии обеспокоились высокими уровнями потерь в украинской армии, поэтому было принято решение найти безопасный способ для проведения разведки. По словам главы Brit Alliance Кайла Торберна, роботы-собаки снижают риск для людей, а также укрепляют моральный дух армии.

Ранее собаки, состоящие на службе в Вооруженных силах России, научились обнаруживать БПЛА в воздухе.