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ВСУ используют роботов-собак в боевых действиях в Донбассе

Bild: ВСУ применяют более 30 роботов-собак в боевых действиях в Донбассе

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в боях в Донбассе поставленных Британией роботов-собак, разработанных компанией Brit Alliance. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

В материале отмечается, что соответствующую разработку получили военнослужащие 28-й бригады ВСУ. Более 30 роботов используются в ходе боев, пишет Bild.

Как сообщили в компании-разработчике, в Британии обеспокоились высокими уровнями потерь в украинской армии, поэтому было принято решение найти безопасный способ для проведения разведки. По словам главы Brit Alliance Кайла Торберна, роботы-собаки снижают риск для людей, а также укрепляют моральный дух армии.

Робопсы способны заходить в здания и окопы, находить мины и распознавать передвижения людей, говорится в тексте. Скорость их передвижения достигает 15 км/ч, а дальность хода — 3,5 км.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев собирается задействовать роботов на фронте в течение следующих 12 месяцев.

Ранее в России начали использовать робособак для транспортировки металла.

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