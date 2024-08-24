Служебные собаки обучились обнаружению БПЛА в воздухе

Собаки, состоящие на службе в Вооруженных силах России, научились обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника по военно-политической работе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ Сергея Дегтярева.

«Отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение (лаем, — «Газета.Ru») служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.

Он отметил, что в среднем подготовка собаки в данном случае занимает от трех до шести месяцев. По его словам, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 метров. Это не только овчарки, но и охотничьи породы.

До этого сообщалось, что в российских органах внутренних дел служат более 12 тыс. собак. Среди работающих собак эксперт перечислил такие породы, как бельгийские малинуа, ротвейлеры, ризеншнауцеры, а также австралийские овчарки и фокстерьеры. Однако самой универсальной и распространенной на службе остается немецкая овчарка – более 70% служебных мест занимают собаки этой породы.

Ранее стало известно, что в России служебных собак оснастят FPV-камерами.