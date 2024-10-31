Оппозиция обратилась в КС Молдавии с заявлением о непризнании референдума

Представители блока оппозиционных партий «Победа» подают заявление в Конституционный суд (КС) Молдавии о непризнании результатов референдума о вступлении в Евросоюз. Об этом депутат парламента Молдавии Марина Таубер, сообщает телеканал «Первый в Молдове».

Она сообщила, что полиция запретила делегации оппозиционного блока войти в здание КС Молдавии.

«Мы пришли в КС, чтобы подать обращение по поводу отмены результатов республиканского референдума, но полиция вопреки закону не пропускает представителей блока «Победа» в здание», — заявила Таубер.

25 октября Центризбирком Молдавии утвердил итоги прошедшего референдума о возможности вступления страны в Евросоюз. За возможность вступления Молдавии в Евросоюз проголосовали 749 719 человек, против — 739 155 человек, действительными признаны 1 488 874 бюллетеня.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

Ранее власти Молдавии оценили итоги референдума о вступлении в ЕС.