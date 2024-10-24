Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии оценили итоги референдума о вступлении в ЕС

Спикер парламента Гросу: Молдавия ожидала более оптимистичных итогов референдума

close
Stringer/Reuters

Власти Молдавии ожидали более оптимистичные итоги референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.

«Это было как ледяной душ. Все опросы, которые я видел перед референдумом, давали оптимистичные прогнозы. Правда, число неопределившихся было довольно велико. И я, и мои коллеги признаем, что недооценили риски. Это наша вина», — сказал спикер.

Гросу добавил, что власти сделали необходимые выводы. По словам лидера партии, Кишинев «недооценил противника, координирующего действия из другого государства».

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

22 октября лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений. По его словам, был вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

Ранее МИД России обвинил Молдавию в фальсификации итогов референдума о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами