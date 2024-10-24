Власти Молдавии оценили итоги референдума о вступлении в ЕС

Власти Молдавии ожидали более оптимистичные итоги референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.

«Это было как ледяной душ. Все опросы, которые я видел перед референдумом, давали оптимистичные прогнозы. Правда, число неопределившихся было довольно велико. И я, и мои коллеги признаем, что недооценили риски. Это наша вина», — сказал спикер.

Гросу добавил, что власти сделали необходимые выводы. По словам лидера партии, Кишинев «недооценил противника, координирующего действия из другого государства».

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

22 октября лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений. По его словам, был вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

Ранее МИД России обвинил Молдавию в фальсификации итогов референдума о вступлении в ЕС.