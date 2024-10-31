Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале посоветовал президенту Польши Анджею Дуде (признан в РФ СМИ-иноагентом) не обижаться из-за секретных материалов «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского.

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему «секретные приложения к плану победы». Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус», — написал Дубинский.

Депутат Рады добавил, что если показать «секретные приложения» Дуде сейчас, то не с чем будет ехать на «шопинг в январе», а в Польше в это время скидки.

До этого Дуда заявлял, что Украина перестала рассматривать Польшу в качестве одного из главных своих союзников, поскольку размеры помощи Киеву от Варшавы снижаются.

Польский лидер отметил, что Польша больше не сможет передавать в распоряжение ВСУ технику и оружие с постсоветского производства в прежних количествах.

Также украинская журналистка Алена Бабакова заявляла, что жители Польши не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество, относясь к приезжим c Украины с подозрением.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.