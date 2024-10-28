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На Украине пожаловались на поляков из-за отношения к беженцам

Журналистка Бабакова: в Польше не позволяют освоиться украинским беженцам

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Shutterstock

Жители Польши не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество, относясь к приезжим c Украины с подозрением. Об этом в интервью порталу New Voice заявила украинская журналистка Алена Бабакова.

«Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы нередко воспринимаются с подозрением», — подчеркнула она.

По словам Бабаковой, если украинские беженцы за рубежом начинают выступать с определенными требованиями, то такая модель поведения рассматривается иностранцами в качестве «неблагодарности».

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что беженцев с Украины могут наделить отдельным правовым статусом в Германии, чтобы уменьшить затраты на пособия.

Тем временем некоторые населенные пункты в ФРГ уже перестали принимать беженцев с Украины. Например, такое распоряжение дал мэр курортного города Бад-Грисбах Юрген Фундке. Он заявил, что власти больше не будут принимать украинцев, поскольку местные детсады и школы переполнены. Мэр Бад-Грисбаха полагает, что распределение беженцев должно быть более справедливым.

Ранее в Еврокомиссии предложили обсудить судьбу украинских беженцев после 2026 года.

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