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США поставили перед выбором поддержки Украины или ядерной войны с Россией

Политолог Ливен: США придется делать выбор между Украиной и ядерной войной с РФ

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Lynne Sladky/AP

Если Соединенные Штаты не вынудят Украину пойти на компромисс с Россией, то это приведет не только к капитуляции Киева, но и поставит Вашингтон перед выбором, начинать ли ядерную войну. Такую точку зрения в материале для журнала The Nation высказал британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен.

По его словам, если следующая администрация США не возьмет курс давления на Украину, то существует серьезный риск крушения ВСУ. После этого Вашингтон окажется перед выбором: признать поражение Киева или вмешаться напрямую с риском ядерной войны с РФ, предполагает эксперт.

Он призвал руководителей США понять, что они не способны обеспечивать поддержку Украине необходимыми темпами, а альтернативных вариантов нет.

«Мы не должны обманывать себя, думая, что наша поддержка будет длиться бесконечно или что она может помочь Украине вернуть утраченные территории. <…> У нас нет честной и жизнеспособной альтернативы…» — пишет Ливен.

Он указал, что несмотря на стремление Соединенных Штатов усилить переговорные позиции Украины, начало диалога будет подразумевать принятие первостепенных условий Москвы.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мировое сообщество не должно допустить скатывания мира в ядерный хаос.

Ранее журналист раскрыл диалог Остина и Шойгу по применению ядерного оружия на Украине.

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