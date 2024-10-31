Отношения Венгрии и стран НАТО стремятся к «точке кипения»

США обеспокоены «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, сообщает Politico.

Эту тему предполагалось обсудить на саммите послов и военных атташе в Будапеште 30 октября, однако венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу.

По словам одного из участвовавших в ней дипломатов, последние действия и риторика Венгрии вызывают в НАТО «серьезное беспокойство». Встреча «была бы полезной возможностью для Венгрии объясниться со своими союзниками, но ее представители отсутствовали на обсуждении», сказал он.

По утверждению Politico, разочарование союзников по НАТО уже «достигает точки кипения». В альянсе полагают, что Будапешт «продолжает заигрывать с Россией» и опасаются, что Виктор Орбан может превратить страну в «ненадежного партнера».

В частности, бывший помощник генсека Камиль Гранд напомнил, что все страны блока имеют доступ ко всем документам НАТО, в том числе секретным.

29 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке в Евросоюзе заговора по его свержению. Его возглавляют председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Их цель — смена венгерского правительства с формированием нового, на все согласного, — «такого же, как нынешнее правительство в Польше».

Ранее Politico назвала членов НАТО, не поддерживающих вступление Украины в альянс.