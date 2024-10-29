Орбан заявил о подготовке в Евросоюзе заговора по его свержению

В руководстве Евросоюза созрел заговор с целью смены правительства в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

По словам Орбана, в Брюсселе «существует открытый заговор против Венгрии», во главе которого стоят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Их цель — смена венгерского правительства с формированием нового, на все согласного — «такого же, как нынешнее правительство в Польше».

«Мы не позволим этому случиться!» — написал Орбан.

У венгерского премьера и руководства Евросоюза уже давно складываются не лучшие отношения. Почти диаметрально противоположные взгляды, например, были высказаны Орбаном и фон дер Ляйен по итогам парламентских выборов в Грузии. Глава Европейской комиссии заявила о нарушениях, а Орбан, в свою очередь, отметил, что Грузия не нуждается в «бесполезных поучениях от Евросоюза».

Ранее Орбана освистали во время его визита в Тбилиси.