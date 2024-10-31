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США призвали другие страны осудить запуск баллистической ракеты КНДР

Белый дом: США призывают осудить запуск баллистической ракеты КНДР

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Запуск северокорейской баллистической ракеты повышает напряженность и может дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает ТАСС.

По его словам, США «решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное КНДР», хотя она никак не угрожала ни самим США, ни их союзникам.

«Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», — заявил Саветт.

Вашингтон призвал другие государства осудить действия КНДР и призвать Пхеньян к началу серьезного диалога.

31 октября сообщалось, что запущенная накануне северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков: продолжительность ее полета составила 1 час 26 минут. Ракета была запущена в сторону Японского моря, она упала в его акватории в районе острова Хоккайдо.

Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ с КНДР не нарушает международное право.

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