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В СМИ сообщают о рекордной продолжительности полета новой ракеты КНДР

NHK: запущенная КНДР ракета стала самой дальнобойной за все время пусков

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KCNA

Запущенная накануне северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжительность полета северокорейской ракеты составила 1 час 26 минут. В связи с новыми данными, минобороны Японии высказывает предположение, что упавшая в северной части японской акватории ракета была другого типа, нежели использовавшиеся ранее армией КНДР.

Траектория ракеты отслеживалась также южнокорейским военным ведомством.

До этого стало известно, что баллистическая ракета КНДР, запущенная накануне в сторону Японского моря, упала в акваторию в районе Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

При этом премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению допущено не было.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.

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