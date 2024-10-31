В Израиле стало известно о просьбе Трампа к Нетаньяху

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху закончить боевые действия в Газе к моменту его возвращения в Белый дом в случае победы на выборах. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Times of Israel (TOI).

По сведениям собеседников издания, Трамп высказал такое пожелание, когда в июле этого года принимал израильского премьера в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Хотя Трамп после этого публично подтвердил, что говорил Нетаньяху о желательности быстрой победы Израиля, ранее не было известно о предложенном им графике.

20 октября сообщалось, что Нетаньяху переговорил по телефону с Трампом.

8 октября Трамп заявил, что пострадавшая в ходе конфликта с Израилем Газа может стать «одним из лучших мест в мире».

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.