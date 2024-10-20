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Нетаньяху переговорил по телефону с Трампом

The Times of Israel: Нетаньяху переговорил по телефону с Трампом

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху переговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую канцелярию.

«Израиль принимает во внимание вопросы, волнующие администрацию США, но в конечном итоге будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов», — сказал Нетаньяху.

До этого газета The Hill писала, что члены Демократической партии США подозревают, что премьер-министр Израиля может вмешиваться в американские выборы. Издание обратило внимание, что наблюдается существенное снижение поддержки администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по сравнению с 2020 годом, когда Байдена поддержали 59% арабо-американских избирателей.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.

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