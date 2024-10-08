Трамп заявил, что Газа может стать лучше Монако

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп считает, что пострадавшая в ходе конфликта с Израилем Газа может стать «одним из лучших мест в мире». По его словам, живущие там палестинцы не сделали достаточно, чтобы воспользоваться выгодным географическим положением, передает AFP.

Во время интервью Трампа спросили, сможет ли Газа конкурировать с Монако, если ее «правильно восстановить».

«Это может быть лучше, чем Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, самая лучшая вода, лучше всего», — заявил республиканец.

По его словам, Газа могла быть «лучшим местом на Ближнем Востоке», а также «одним из лучших мест в мире».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.