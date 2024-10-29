Зеленского призвали не рассчитывать на помощь Запада

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь Запада, Киеву нужно полагаться на себя. Об этом в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко.

«То, что мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать сами на себя», — подчеркнул он.

По словам Марченко, страны Запада следуют своим интересам, отвергая так называемый «план победы» Зеленского. В этом плане, отметил генерал ВСУ, ничего не говорится о том, что должна сделать собственно Украина, и все предлагается делать Западу.

«Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ», — отметил Марченко.

До этого Зеленский высказал опасения, что Запад со временем потеряет интерес к военной и финансовой поддержке Украины.

Ранее экс-морпех назвал два сценария для США в украинском конфликте.