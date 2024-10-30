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Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине

Небензя: Запад пытается оправдать решение отправить на Украину войска НАТО

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John Minchillo/AP

Западные страны пытаются оправдать военное присутствие Североатлантического альянса на территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.

«Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу: попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО», — подчеркнул Небензя.

Целью такого решения, по его словам, является поддержка режима «просроченного киевского диктатора на плаву» (срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. — «Газета.Ru»).

Небензя обратил внимание на то, что появление солдат и специалистов альянса на территории, которую контролируют украинские власти, уже нельзя скрыть, их присутствие становится очевидным.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на территории Украины находятся военные Североатлантического альянса. По его словам, альянс помогает Украине настолько, насколько может.

Ранее Песков рассказал о проекте США «Украина — НАТО».

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