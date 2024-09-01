США разрабатывали проект «Украина», который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Америка — это страна, которая весьма прагматична. У них был проект «Украина». И они разрабатывали этот проект до 2014 года», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что США вложили денежные средства в реализацию этого проекта, Вашингтон устроил госпереворот на Украине. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что дальше США шли по пути реализации этого проекта, вовлекая страну в военную инфраструктуру Североатлантического альянса, как в политическую, так и в военную инфраструктуру.

Среди прочего Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения РФ и США «дошли до точки надрыва». По словам пресс-секретаря президента РФ, отношения между странами «дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо, но переполнила чашу терпения России».

Ранее в Кремле заявили, что действия ЕС в отношении активов РФ будут иметь последствия.