Байден посетит инаугурацию следующего президента США вне зависимости от итогов выборов

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, народ США «должен увидеть мирную передачу власти», поэтому действующий президент США не проигнорирует церемонию.

«Именно это вы и увидите со стороны президента», — подчеркнула она.

Вопрос возник из исторических аналогий: на инаугурации самого Байдена 20 января 2021 года проигравший тогда выборную гонку Дональд Трамп не присутствовал, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Основными соперниками на них выступают республиканец Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис.

30 октября Байден оправдался за слово «мусор» в отношении сторонников Трампа. По его словам, под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США боятся всплеска политического насилия после выборов.