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Байден посетит инаугурацию следующего президента США вне зависимости от итогов выборов

Белый дом: Байден посетит инаугурацию следующего президента США

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, народ США «должен увидеть мирную передачу власти», поэтому действующий президент США не проигнорирует церемонию.

«Именно это вы и увидите со стороны президента», — подчеркнула она.

Вопрос возник из исторических аналогий: на инаугурации самого Байдена 20 января 2021 года проигравший тогда выборную гонку Дональд Трамп не присутствовал, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Основными соперниками на них выступают республиканец Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис.

30 октября Байден оправдался за слово «мусор» в отношении сторонников Трампа. По его словам, под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США боятся всплеска политического насилия после выборов.

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