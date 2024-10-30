В США призвали Байдена дать Польше возможность сбивать ракеты над Украиной

Лидеры Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов призвали американского лидера Джо Байдена разрешить Польше использовать свои средства противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения ракет над Украиной. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина президенту США.

Авторы обращения считают, что предоставление разрешения Варшаве на подобные действия помогут обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса, а также продемонстрирует коллективную решимость защитить НАТО.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР заявил, что страны Североатлантического альянса скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной.

Косиняк-Камыш отметил, что сам не наблюдал в НАТО сторонников принятия решения поддержать Зеленского и сбивать российские ракеты. При этом он отметил, что с пониманием относится к желанию украинского лидера, поскольку «это его роль».

Ранее в Польше заявили о рекордных военных расходах страны.