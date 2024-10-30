Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина

Руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова намерена участвовать избирательной кампании в 2025 году. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в Telegram-канале.

Чемоданова подала документы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии.

Накануне ЦИК получила документы о регистрации трех инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты республики для выборов. Отмечается, что комиссия получила документы от инициативных групп в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Юрия Губаревича и Александра Дроздова.

23 октября новостное агентство БелТА сообщило, что члены нижней палаты парламента Белоруссии определились с датой проведения выборов президента. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.