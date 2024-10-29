ЦИК Белоруссии получил документы от трех претендентов на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила документы о регистрации трех инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты республики для выборов, которые состоятся в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, комиссия рассмотрит пакет документов на заседании во вторник.

Отмечается, что ЦИК получил документы от инициативных групп в поддержку выдвижения Александра Лукашенко, Юрия Губаревича и Александра Дроздова.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что выборы главы государства в стране пройдут хорошо.

26 октября инициативная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах направила в ЦИК страны документы для регистрации.

23 октября новостное агентство БелТА сообщило, что члены нижней палаты парламента Белоруссии определились с датой проведения выборов президента. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.