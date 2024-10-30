ВСУ после отхода подразделений из Селидово в ДНР нет смысла продолжать боевые действия. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Нет никакого смысла продолжать дальше», — подчеркнул он.

Дэвис констатировал, что Селидово перешло под контроль ВС России. По словам американского военного, с тем количеством потерь, которые несут ВСУ как в личном составе, так и касательно территорий, конец для украинской армии очевиден.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.