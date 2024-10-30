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Эксперт раскрыл, что вынуждает ВСУ отступать

Гагин: возможное взятие в клещи Курахово вынуждает ВСУ отступать

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Alina Smutko/Reuters

Освобождение населенных пунктов Угледар и Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет Вооруженным силам РФ взять город Курахово в клещи. В этом случае противник вынужден будет отступить, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение», — рассказал аналитик.

Гагин предрек, что это может лишить противника возможности снабжать свою группировку и вывозить раненых. По мнению эксперта, это обескровит группировку в самом городе, и противник будет вынужден отступить.

Он обратил внимание, что на Южнодонецком участке фронта с конца лета ВС РФ провели успешное наступление, в результате которого было освобождено большое количество населенных пунктов. Гагин подчеркнул, что отступать из Курахово некуда.

До этого сообщалось, что российские военные в рамках отражения атаки на Курскую область нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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