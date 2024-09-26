В России нашли способ повысить интерес к сельскому туризму

В России необходимо принять меры для повышения интереса к сельскому туризму. В том числе нужно увеличить число мест временного размещения на территории фермерских хозяйств. Соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина направила главе Минсельхоза Оксане Лут, передает RT со ссылкой на копию письма.

Депутат отметила ежегодно растущую популярность внутреннего туризма среди россиян, подчеркнув, что при этом привлекательность сельского остается низкой и составляет только 2% от общего числа путешествий.

Однако в то же время россиянам нравится посещать места отдыха в сельской местности, знакомиться с работой сельхоз предприятий и приобретать фермерскую продукцию, отметила парламентарий. Она назвала решающим фактором в развитии такого вида туризма отсутствие мест размещения и пунктов питания. Для решения проблемы разработан соответствующий законопроект – Лут призвала министра рассмотреть его и обозначить свою позицию.

Напомним, в прошлом году российские фермерские хозяйства наделили правом заниматься сельским туризмом. Предполагалось, что приток туристов поможет аграриям увеличить объемы продаж и, следовательно, доходность производства.

Ранее сообщалось о росте интереса россиян к яхтенному туризму.