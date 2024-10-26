Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области впервые за десятилетия появился новый поселок

Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым поселком

close
Shutterstock

Поселок Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым населенным пунктом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК «Агропромкомплектация», — сообщили в Минсельхозе.

Поселок находится неподалеку от города Железногорск в одноименном районе на северо-западе Курской области. Первыми жителями Меркурия стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. В поселке продолжается строительство жилья еще для 20 семей. На территории Меркурия уже построены развитая инфраструктура спортивный комплекс, магазин и детский сад.

До этого в Кабардино-Балкарии жители 25-тысячного города Тырныауза остались без тепла.

Это самый высокогорный населенный пункт России, имеющий статус города.

Ранее крупнейший город Бразилии частично остался без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами