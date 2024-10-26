В Курской области впервые за десятилетия появился новый поселок

Поселок Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым населенным пунктом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК «Агропромкомплектация», — сообщили в Минсельхозе.

Поселок находится неподалеку от города Железногорск в одноименном районе на северо-западе Курской области. Первыми жителями Меркурия стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. В поселке продолжается строительство жилья еще для 20 семей. На территории Меркурия уже построены развитая инфраструктура спортивный комплекс, магазин и детский сад.

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