Байден остался недоволен выборами в Грузии

Президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность отходом Грузии от демократии и призвал власти республики пойти на диалог с оппозицией, чтобы восстановить «честность выборов» после прошедшего 26 октября голосования. Его слова приводит Белый дом.

Так, Байден выразил «глубокую обеспокоенность» отступлением Тбилиси от демократии, что, по его словам, связано с принятием законов, которые являются «зеркальным отражением российских законов, ограничивающих основные свободы и сужающих пространство для независимых организаций гражданского общества».

«Недавние парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также устрашением и принуждением избирателей», — заявил он.

Глава государства призвал правительство прозрачно расследовать все нарушения и отменить законы, якобы ограничивающие право на свободу собраний и выражение мнений.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

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