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США ввели санкции против компаний, поддерживающих «Арктик СПГ-2»

Госдеп: США ввели санкции против компаний, поддерживающих проект «Арктик СПГ-2»

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Максим Блинов/РИА Новости

Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк», заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что рестрикции затрагивают Smart Solutions из Объединенных Арабских Эмиратов, которая поставляет оборудование для арктического проекта, а также застраховавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов.

Санкции применили к компании White Fox Ship Management из ОАЭ. Она управляет несколькими танкерами, которые попали под рестрикции.

Также санкционные меры применили к двум другим зарегистрированным в ОАЭ компаниям, осуществляющим лизинг танкеров для «Новатэк». По данным Госдепа, они в значительной степени контролируются российскими лицами и ориентированы на содействие поставкам российского сжиженного природного газа.

30 октября министерство финансов США объявило о новых санкциях по России — они затронули около 400 физических лиц из разных стран. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что ограничения направлены на пути обхода рестрикций с помощью третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ, оборонных предприятий и тех, кто содействует развитию энергетической промышленности и экспорта России.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.

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