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Захарова высказалась о возможном продлении санкций ЕС на более долгий срок

Захарова: США навязывают ЕС идею продлить срок санкций против РФ на 36 месяцев

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Global Look Press

Евросоюз, обсуждая продление антироссийских санкций, «выполняет указания» американских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Она напомнила, что речь идет о возможном сроке продления Евросоюзом «заморозки» российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36, то есть на три года.

«Знаем и о том, кто навязывает Брюсселю этот сценарий», — отметила дипломат.

По ее словам, страны-члены ЕС не считаясь с собственными интересами, готовы «выполнить указание» Вашингтона.

Захарова подчеркнула, что в Белом доме исходят из того, что при таком варианте у банков-кредиторов США будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых украинским властям договорились в рамках «группы семи».

Тем временем сами США 30 октября объявили об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.

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