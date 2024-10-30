Евросоюз, обсуждая продление антироссийских санкций, «выполняет указания» американских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Она напомнила, что речь идет о возможном сроке продления Евросоюзом «заморозки» российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36, то есть на три года.

«Знаем и о том, кто навязывает Брюсселю этот сценарий», — отметила дипломат.

По ее словам, страны-члены ЕС не считаясь с собственными интересами, готовы «выполнить указание» Вашингтона.

Захарова подчеркнула, что в Белом доме исходят из того, что при таком варианте у банков-кредиторов США будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых украинским властям договорились в рамках «группы семи».

Тем временем сами США 30 октября объявили об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.