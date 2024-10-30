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Политолог объяснила, почему американские СМИ объявили бойкот Трампу и Харрис

Политолог Гафарова: американские СМИ не хотят поддерживать Камалу Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова в интервью интернет-изданию «Абзац» прокомментировала отказ ряда американских средств массовой информации отдать предпочтение тому или иному кандидату на пост президента США в преддверии выборов. Она обратила внимание, что данное решение руководства этих СМИ — первое подобного рода с 1970-х годов.

«Отказ от поддержки «какого-либо из кандидатов — это на самом деле отказ от поддержки Камалы Харрис, ведь именно из-за этого сейчас развернулась война между владельцем The Washington Post в лице Джеффа Безоса и редакцией газеты, которая настаивала на публичной поддержке кандидата от демократов», — отметила эксперт.

При этом, по ее словам, отказ нескольких газет поддерживать того или иного кандидата в президенты США вовсе не означает, что медиа меняют свою ориентацию. Одни по-прежнему останутся сторонниками демократов, другие — республиканцев.

Накануне общенациональная газета USA Today отказалась поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах вслед за другими крупными изданиями.

The Washington Post и Los Angeles Times также не стали поддержать кандидатов на президентских выборах. После этого стало известно, что WP столкнулась с массовым оттоком подписчиков — к 28 октября более 200 тысяч пользователей отменили свои цифровые подписки на издание.

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