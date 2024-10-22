Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические высшие учебные заведения. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Проект приказа предусматривает, что по русскому языку минимальными для сдачи экзамена будут 42 балла, по математике — 39 баллов, по информатике — 44 балла, по физике — 39 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по литературе — 40 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов и по химии — 39 баллов.

В ведомстве Минпросвещения находятся все 38 педагогических вузов России.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.