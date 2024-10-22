Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

close
РИА Новости

Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические высшие учебные заведения. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Проект приказа предусматривает, что по русскому языку минимальными для сдачи экзамена будут 42 балла, по математике — 39 баллов, по информатике — 44 балла, по физике — 39 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по литературе — 40 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов и по химии — 39 баллов.

В ведомстве Минпросвещения находятся все 38 педагогических вузов России.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами