Россия не сможет повлиять на парламентские выборы в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», в стране нет политических партий, на которые могла бы оказать давление Москва.

«Также нет влияния (России) со стороны СМИ», — отметил Кобахидзе.

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, грузины будут делать выбор между превращением страны в полигон и миром. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По их версии, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

24 октября стало известно, что грузинское министерство внутренних дел в преддверии парламентских выборов с стране закупило новые водометы и обновило оружие спецназа, опасаясь беспорядков.

Ранее в Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня».