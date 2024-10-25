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В Грузии заявили, что оппозиция не смирится с результатами парламентских выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция не смирится с итогами выборов в парламент

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Грузинская оппозиция не смирится с результатами парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает грузинский телеканал «Имеди».

По его словам, у оппозиционно настроенных политиков нет ресурса, чтобы «устроить беспорядки в стране». Глава грузинского правительства напомнил, что правоохранительные органы до этого пресекали все попытки беспорядков, и так будет и теперь.

В пятницу, 25 октября, британское издание Financial Times написало, что столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку как правительство, так и оппозиция рассчитывают на победу.

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, грузины будут делать выбор между превращением страны в полигон и миром.

Ранее Кобахидзе заявлял, что Россия не сможет повлиять на парламентские выборы в Грузии.

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