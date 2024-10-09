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Путин рассказал о работе правительства над новыми нацпроектами

Путин: правительство РФ завершает работу над новыми национальными проектами

Президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство в настоящее время завершает работу над новыми национальными проектами. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов», — заявил он.

По словам главы государства, данные национальные проекты призваны обеспечить технологическую независимость РФ в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, а также других направлений.

Путин отметил, что в скором времени обсудит их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

Накануне в пресс-службе Министерства финансов России сообщили, что расходы федерального бюджета страны на реализацию национальных проектов за девять месяцев 2024 года достигли 2,193 трлн рублей. Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован у нацпроектов «Демография» (80,8%), «Культура» (77,6%), «Образование» (71,6%), «Здравоохранение» (71,4%) и «Жилье и городская среда» (71,2%).

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