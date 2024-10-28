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В Польше собираются построить «железный занавес» на границе

Дуда заявил о планах возвести «железный занавес» на восточной границе Польши

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Global Look Press

В Польше планируют возвести ограждение — «железный занавес» — на восточной границе для безопасности. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда в интервью The Times, передает РБК.

«Если безопасность моих соотечественников будет обеспечена с помощью того, что железный занавес будет поднят снова, тогда хорошо — это будет железный занавес», — отметил он.

По словам президента Польши, некоторые политики из западных стран «с ужасом» смотрят на вероятную постройку подобного ограждения.

По данным The Times, Польша уже «в ближайшее время» начнет строительство укреплений возле восточной границы. Работы оцениваются в €2,3 млрд.

14 октября телеканал TVP сообщал, что Польша намерена создать минные поля на восточной границе государства в рамках плана укрепления границы «Восточный щит».

В начале октября заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил, что Польша в 2024 году начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах. Власти планируют создать «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На этот проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд), его окончание планируется в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией.

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