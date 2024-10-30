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Депутат Бессараб объяснила отмену НДФЛ для россиян с жилищным кредитом

Депутат Бессараб поддержала отмену НДФЛ для россиян с жилищным кредитом

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, освобождающий взявших жилищный кредит граждан России до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснила эту инициативу.

«В данном конкретном случае тем, у кого и так достаточно большая финансовая нагрузка, дается возможность за счет экономии средств поддерживать те необходимые ресурсы домашнего хозяйства, которые требуются гражданам для нормализации жизни и поддержки семей», — сказала она.

Депутат уверена, что при снижении налоговой нагрузки «домохозяйство только выиграет». Бессараб отметила необходимость продолжения законодательной работы в этом направлении.

Закон об освобождении россиян от НДФЛ был подписан накануне вечером президентом России. Под новую льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, при условии, что договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в России упростят подачу деклараций по НДФЛ.

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