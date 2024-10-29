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Стало известно, кого Путин освободил от уплаты НДФЛ

Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян, которые взяли жилищный кредит

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает обремененных жилищным кредитом россиян от уплаты НДФЛ. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов.

Под новую льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, при условии, что договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, заемщик должен иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Во вторник, 29 октября, стало известно о постановлении Верховного суда, обязывающем граждан России при предоставлении займов под проценты платить налог не как самозанятые по ставке 4–6%, а обычный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение по иску ООО «Автобаза-М» к инспекции ФНС №35 по Москве.

Ранее Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей.

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