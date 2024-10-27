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Санду не смогла обосновать обвинения в подкупе 300 тысяч избирателей

Санду в ходе дебатов не смогла обосновать обвинения в покупке 300 тысяч голосов

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду во время дебатов не смогла дать ответ на вопрос кандидата Александра Стояногло о том, откуда она взяла данные о краже 300 тысяч голосов, которые она озвучила после первого тура выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«В ночь выборов вы утверждали, что у вас украли 300 тысяч голосов. В то же время полиция сообщает о сотнях нарушений. Откуда взялась эта цифра? Почему именно 300 тысяч, а не 200 или 400? О чем вы молчите?» — обратился к ней Стояногло. Он также задал вопрос о том, почему она не потребовала отмены выборов. Санду уклонилась от ответов и обвиняла Стояногло в том, что он является «кандидатом Москвы» на выборах.

В преддверии выборов Санду утверждала, что сможет одержать победу в первом туре. После она заявила, что лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор купил 300 тысяч голосов избирателей, однако конкретные доказательства не были приведены. В то же время полиция Молдавии зафиксировала несколько сотен случаев нарушений во время выборов, а международные наблюдатели отметили, что власти использовали административный ресурс в нарушение закона.

До этого Стояногло обратился к Майе Санду с призывом признать результаты выборов в случае ее проигрыша.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки протоколов, действующая глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получил 25,95%.

Ранее президент Молдавии объяснила причину введения санкций против России.

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