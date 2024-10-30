В Южной Корее пригрозили импичментом главе МО в случае отправки войск на Украину

Южнокорейская оппозиционная партия «Тобуро» пригрозила инициировать процедуру импичмента министра обороны республики Ким Ён Хана, если Сеул без согласия парламента отправит военных в зону украинского конфликта. Об этом пишет агентство Yonhap.

В материале приводятся слова депутата от данного политического объединения Ким Бён Чжу. Как он сказал, в Конституции Южной Кореи прописано, что в случае развертывания вооруженных сил за границей, его сначала должен согласовать высший законодательный орган страны. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет об отправке за рубеж любого количества солдат — даже одного.

«Если правительство отправит военных на Украину без согласия парламента, Демократическая партия «Тобуро» примет различные меры, включая импичмент министра обороны», — добавил он.

30 октября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя южнокорейского правительства сообщило, что Сеул рассматривает возможность отправить в зону украинского конфликта специальную группу наблюдателей. По информации журналистов, они должны будут следить за возможным развертыванием здесь Вооруженных сил КНДР, которые якобы могут принять участие в боевых действиях на стороне РФ.

Ранее президенты Украины и Южной Кореи обсудили слухи о появлении военных из КНДР в зоне конфликта.