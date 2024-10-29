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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем

Зеленский и Юн Сок Ёль обсудили данные об «отправке» военных КНДР в зону СВО

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем обсудил информацию о якобы присутствии северокорейских военных в рядах Вооруженных сил России. Об этом украинский лидер написал в социальной сети X.

«Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух стран», — написал Зеленский.

Политик также сообщил, что договорился с южнокорейским коллегой усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию.

Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове. В США же опасаются, что военные КНДР примут участие в конфликте на Украине в ближайшее время. В этом случае в конгрессе призвали применить к Северной Корее «военные меры», а к России – новые санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на претензии Запада по поводу поддержки РФ со стороны КНДР.

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