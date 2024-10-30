В Италии заявили, что ЕС не играет роли в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

Европа не играет должной роли в разрешении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, что не соответствует ее политическому влиянию и экономической мощи, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете Messaggero Veneto.

«Не следует утверждать, что Европа не имеет слова в этих вопросах, однако действительно, что страны ЕС не действуют в соответствии с экономическим и политическим значением нашего объединения», – отметил Таяни, комментируя роль Европы в данных кризисах.

Министр подчеркнул, что Европе необходимо осуществить реформы, чтобы «усилить свой голос», в частности в вопросах принятия решений на основе большинства.

Обсуждая конфликт вокруг Израиля, Таяни заявил, что безопасность еврейского государства не может быть достигнута исключительно с помощью военных действий со стороны его руководства. По его словам, реальная безопасность Израиля может быть обеспечена только через дипломатические переговоры и политические соглашения. Он выразил надежду, что текущие сообщения о возобновлении переговоров с Катаром, Египтом и США могут стать знаковым моментом на пути к миру.

16 октября премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна ввела самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений в Израиль.

Ранее на Украине заявили, что получат помощь от ЕС и G7 в размере $50 миллиардов