Страна ЕС ввела жесткие ограничения по экспорту вооружений в Израиль

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна ввела самые жесткие среди союзников ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Соответствующее заявление она сделала, выступая в сенате итальянского парламента в преддверии саммита Евросоюза 17-18 октября, сообщает РИА Новости.

По словам главы кабмина, после начала операции Израиля в секторе Газа правительство Италии «немедленно приостановило выдачу всех новых лицензий на экспорт военных материалов» в еврейское государство.

«Таким образом, все контракты, подписанные после 7 октября, исполнены не были. Все экспортные лицензии, выданные до 7 октября, были проанализированы в каждом конкретном случае», — сказала политик.

Премьер отметила, что позиция ее страны, заключающаяся в полном блоке всех новых экспортных лицензий, является гораздо более строгой и ограничительной, чем у Великобритании, Германии и Франции. Эти партнеры Италии продолжают проводить оценку новых лицензий в индивидуальном порядке, подчеркнула она.

Мелони также заявила, что Рим оценивает старые лицензии, предпринимая меры там, где есть риск того, что этот военный «материал может быть использован в условиях нынешнего кризиса».

13 октября сообщалось, что Германия с марта не отправляет оружие Израилю, так как поставки блокируют глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, представляющие партию «Зеленые».

Ранее Палестина обвинила Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.