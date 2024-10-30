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МИД РФ заявил, что Британия подтвердила участие в поставках оружия Украине по морю

Захарова: Британия поставляет Украине оружие по черноморскому коридору

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Великобритания, обвиняя Россию в неизбирательных ударах по украинским портам, подтвердила участие в поставках вооружений Украине по морю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Эти подобные безосновательные, но при этом громогласные возмущения со стороны Лондона в очередной раз подтверждают как раз обратное — непосредственно участие Британии в поставках вооружений киевскому режиму с использованием черноморского коридора», — сказала Захарова.

По ее словам, реакция Лондона говорит о его истинном мотиве в отношении Украины, которые заключаются в обеспечении безопасности не поставок зерна, а снабжении летальным вооружением.

Британия явно не стремится к урегулированию конфликта и делает все, чтобы его затянуть, добавила представитель МИД.

6 октября Минобороны РФ подтвердило, что ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту разгрузки контейнеровоза с западными боеприпасами в порту «Южный» в Одесской области.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что морские порты в Одесской области представляют собой «основные ворота», через которые украинская армия получает вооружения и горюче-смазочные материалы.

Ранее посольство РФ обвинило Британию в сокрытии поставок оружия ВСУ по морю.

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