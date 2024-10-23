Посольство обвинило Британию в сокрытии поставок оружия ВСУ по морю

Британия участвует в сокрытии поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) через Черное море. Об этом заявили в посольстве России в королевстве, передает ТАСС.

«Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты объяснили, что искусственное раскручивание темы британскими СМИ и правительством только подтверждает вовлеченность западных стран в теневые поставки оружия Украине по Черному морю.

До этого глава украинской военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в городе поражена портовая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе около 20:30 часов. Отмечалось, что на месте прилета был виден столб дыма.